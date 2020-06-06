Вирусолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу позднее других стран

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.

— Выйти на плато удалось благодаря тем мерам, которым мы с вами были свидетелями, — приводит «360» слова Зуева. — В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ. Все эти меры были направлены на прерывание передачи возбудителя от человека к человеку и дали свои плоды, позволив ослабить жесткий карантин в регионах. Если сравнивать Россию с другими странами, то мы вышли на плато, может быть, не очень быстро, однако виной тому послужили факторы, повлиявшие на распространение инфекции.

Специалист отметил, что проблемой стал завоз вируса туристами. Также, по его словам, распространению инфекции поспособствовали срывы режима самоизоляции, когда в начале мая люди массово выехали на шашлыки. Зуев заявил, что сейчас продолжают возникать очаги заражения в разных регионах, но благодаря десанту врачей они быстро погасятся.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 449 834 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровели 212 680 человек.