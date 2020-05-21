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Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

12:08
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден.

— Дело не в числе выздоровевших, — приводит НСН слова Альштейна. — Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 317 554 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

Дополнительная информация:

https://nsn.fm/society/virusolog-pik-epidemii-koronavirusa-proiden

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