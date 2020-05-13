Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, когда появится лекарство от коронавируса. По числу заболевших Россия занимает третье место в мире.

— Противовирусные препараты есть, но все они созданы против «хронических вирусов» (герпес, ВИЧ, гепатит С), а не от «вирусов острой фазы» (грипп, другие коронавирусы), — цитируют Волчкова «Известия». — В отношении последних мы находимся в том же положении, что и человек в каменном веке.

— Есть ли сейчас подходы для создания действительно эффективного препарата от коронавируса?

— Есть один. Этот подход заключается в том, чтобы помочь нашему иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. Такой препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от коронавируса.