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Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса

08:13
Врачи на операции. Фото Reuters
Врачи на операции. Фото Reuters
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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, когда появится лекарство от коронавируса. По числу заболевших Россия занимает третье место в мире.

— Противовирусные препараты есть, но все они созданы против «хронических вирусов» (герпес, ВИЧ, гепатит С), а не от «вирусов острой фазы» (грипп, другие коронавирусы), — цитируют Волчкова «Известия». — В отношении последних мы находимся в том же положении, что и человек в каменном веке.

— Есть ли сейчас подходы для создания действительно эффективного препарата от коронавируса?

— Есть один. Этот подход заключается в том, чтобы помочь нашему иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. Такой препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals. В последнем релизе они обещали начать клинические испытания лекарства в июне, а препарат выпустить уже в начале осени. Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от коронавируса.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1009836/anna-urmantceva/skoro-chelovechestvo-poluchit-realno-deistvuiushchee-lekarstvo-ot-covid-19?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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