Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости коронавирусом в США

Вирусолог Константин Чумаков назвал причины высокой заболеваемости коронавирусом в США.

Во-первых, население вполне активно, страна открыта, — приводит РБК слова Чумакова. — До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное, в Нью-Йорк, в Сиэтл, в Сан-Франциско. Второй фактор — отсутствие серьезного карантина. В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет.

Кривая заболеваемости в США складывается из многих кривых по каждому штату. И, например, в Новой Англии — Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе — эта пандемия разразилась гораздо раньше. Это был апрель—май. Сейчас там ситуация нормализовалась, не до нуля, конечно, но довольно приемлемый уровень заболеваемости. А в Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась. Поэтому, когда вы смотрите на кривую в Соединенных Штатах, вы видите две волны. Это вовсе не означает, что это две волны реальные, просто по времени разные штаты начали заболевать в разное время.

По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 5 798 138 случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован 179 221 летальный исход, выздоровели 3 127 418 человек.