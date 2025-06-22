Статьи
22 июня, 21:30

Лопырева: «Актерские курсы помогали забывать обо всех проблемах»

Александр Чурилин
Ответственный секретарь

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в интервью «СЭ» рассказала о сложной жизненной ситуации и зачем пошла на актерские курсы.

— В Москве ты ходила на актерские курсы Дмитрия Нагиева. Знакома с ним? — вопрос Лопыревой.

— Да, давно, еще с 2010 года. Вместе снимались в рекламе.

— Почему именно сейчас пошла на курсы?

— Чтобы отвлечься от сложной жизненной ситуации, которая со мной в тот момент происходила и занимала все мысли 24/7... Вообще, сначала пришла на экспресс-курс, который длился пару дней, после чего осталась на недельный и так далее.

— И получилось отвлечься?

— Знаешь — получилось! Пока шли занятия, забывала обо всех проблемах и на сто процентов находилась «здесь и сейчас». Это дает свободу и возможность пожить какой-то альтернативной реальностью. Я в таком восторге и от Димы, от всей команды, и от ребят, с которыми там познакомилась. Даже промелькнула мысль, а чего я не пошла в Школу-студию МХАТ или ГИТИС? (Улыбается.)

— Одной топовой актрисой у нас стало бы больше?

— У меня бы получилось, мне кажется. (Смеется.)

