Виктория Лопырева: «С появлением сына потеряла интерес к светской жизни»

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в интервью «СЭ» рассказала, как проходит ее день и почему тусовок стало меньше.

— Если речь о школьных буднях Марка Лео, то мама Вика провожает сына в школу и дальше занимается своими делами, — говорит Лопырева. — Спорт, массаж, встречи по Zoom и так далее... В обед забираю ребенка, и это наше время — чтобы поболтать и обсудить, как прошел его день в школе. Обязательно вместе идем на ланч. Потом Марк уезжает на футбол или теннис, а я — на встречи или сьемки рекламы. Вечером совместный ужин в 7.30 и... спать. (Смеется.)

— И ты тоже?

— Я, как правило, отправляюсь нахаживать шаги вдоль моря.

— И сколько выходит?

— Стараюсь минимум тысяч десять.

— Ого. А как же тусовки?

— Скажу честно: их сейчас гораздо меньше, чем раньше. С появлением сына и особенно когда он уже подрос и мы полноценно общаемся, потеряла интерес к светской жизни. Чувствую, что просто обкрадываю себя, если не провожу время с Марком Лео.