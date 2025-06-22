Виктория Лопырева: «Если бренды вернутся в Россию, то столкнутся с конкуренцией»

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева в интервью «СЭ» поделилась своим взглядом на импортозамещение.

— Ты как-то писала, что если международные бренды снова захотят к нам вернуться, то не факт, что они будут востребованы нами.

— Они годами инвестировали в себя, чтобы стать БРЕНДАМИ. Но в России сейчас постоянно появляются крутые компании, которые делают очень качественный продукт ничем не хуже, — говорит Лопырева. — Причем это касается любого сегмента. Поэтому когда — и если — мировые бренды вернутся, то столкнутся с конкуренцией.

— Вообще ни по одному не скучаешь?

— Пожалуй, хотелось бы — но это не совсем о брендах, правда, — чтобы все средства передвижения вернулись — машины, поезда, самолеты... Потому что тут все-таки про безопасность, а не про красивый дизайн.