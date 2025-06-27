Виктория Боня объяснила, почему ненавидела Курникову

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью «Спортсу» рассказала, что в прошлом ее раздражала теннисистка Анна Курникова.

— Почему у людей проявляется недоверие к тебе?

— Да это даже не про меня. Уверена, если бы сегодня Иисус спустился на землю, его бы снова распяли. Люди бы не поверили!

Вот ты показываешь видео, что на Эвересте, вокруг альпинисты. А тебе: «Нет, ты не была». Это говорит о том, что человек видит жизнь через призму недоверия, сомнения. Некоторые воспринимают этот мир именно через невозможность. И когда кто-то делает что-то, что не помещается в их картину, им проще не верить. Раньше и я видела мир так же.

— Каким ты его видела?

— Да ненавидела успешных красивых девушек. Меня очень раздражала Анна Курникова. Она везде сияла, а я думала: фу, какая противная. Но в какой-то момент задумалась: а что именно мне в ней не нравится? И к своему ужасу поняла, что просто завидую. Она красивая, успешная. Когда нашла силы признаться себе в этом, она перестала меня бесить. Наоборот, стала вдохновлять.