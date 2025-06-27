Статьи
27 июня, 13:00

Виктория Боня объяснила, почему ненавидела Курникову

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Виктория Боня завидовала Курниковой
Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью «Спортсу» рассказала, что в прошлом ее раздражала теннисистка Анна Курникова.

— Почему у людей проявляется недоверие к тебе?

— Да это даже не про меня. Уверена, если бы сегодня Иисус спустился на землю, его бы снова распяли. Люди бы не поверили!

Вот ты показываешь видео, что на Эвересте, вокруг альпинисты. А тебе: «Нет, ты не была». Это говорит о том, что человек видит жизнь через призму недоверия, сомнения. Некоторые воспринимают этот мир именно через невозможность. И когда кто-то делает что-то, что не помещается в их картину, им проще не верить. Раньше и я видела мир так же.

— Каким ты его видела?

— Да ненавидела успешных красивых девушек. Меня очень раздражала Анна Курникова. Она везде сияла, а я думала: фу, какая противная. Но в какой-то момент задумалась: а что именно мне в ней не нравится? И к своему ужасу поняла, что просто завидую. Она красивая, успешная. Когда нашла силы признаться себе в этом, она перестала меня бесить. Наоборот, стала вдохновлять.

  • Bache Gabrielsen

    Ну, знаменитые хоккеисты Федоров и Буре считали, что да. Знаменитый певец Иглесиас того же мнения. Я лично тоже считаю, что сия дама весьма недурна. Могу только порадоваться за тебя, если твои женщины дают Анне сто очков вперед в плане внешности. Правда, есть в этом определенные сомнения. Уж извини :)

    27.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    Да, зависть - один из смертных грехов. Комменты про Боню это подтверждают :)

    27.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Писания-о Боне продолжаются:pensive:Что ещё мы о ней не знаем?Кроме того что она-.......:shushing_face:ЛЕВ-если вы читаете комментарии-пишите о чём нибудь другом пожалуйста:point_up:??Вы же спортивная газета?

    27.06.2025

  • Gordon

    Мало того, что у неё берёт интервью спортивный ресурс, она ещё и о Христе публично рассуждает... Сама сильно по-христиански живёт-то? Дно спортивной прессы всё ниже.

    27.06.2025

  • RobertH

    Ну если Курникова красивая, то я лучший снайпер клубного ЧМ. А эта губастая ещё Христа вспоминает. Христос бы сбежал сразу, увидев эту Боню, подумав, что не в ту цивилизацию попал. Ещё что - то там пытается рассуждать, типО... Все они успешные одним местом, в основном, но нам такие всё же нужны иногда:sunglasses:...

    27.06.2025

