«Отрезвела от того, что целуюсь с Мбаппе». Виктория Боня — о вечеринках в Монако

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью «Спортсу» прокомментировала слухи о поцелуе с французским футболистом Килианом Мбаппе.

— В новостях про тебя постоянно романтический флер: встречалась, целовалась... Про дружбу с Маратом Сафиным. Как встречалась с Григором Димитровым. И — «я целовалась с 17-летним Мбаппе». Это создает определенный образ.

— С Димитровым у нас был роман, мы встречались. Ну, было, что я могу сделать? Марат — мой любимый друг, просто друг, и у нас очень теплые и классные отношения. Без романтики.

А так... Разное случалось. Все-таки 45, большая история, ха-ха.

— Многие не поняли, как получилось с Мбаппе.

— Да нормально было. По ним не скажешь, что 17 лет. Они прилетали в Монако на уик-энд с Неймаром. Мы ходили вместе на ужин. Потом на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с Мбаппе.

— Обычная вечеринка в Монако?

— Да-да. Но дальше этого ничего не пошло. Я могу пофлиртовать, но не падкая на такие дела. Мне надо, чтобы контакт был, эмоции, чтобы чувствовала человека. По-другому не могу. Просто механизм меня не интересует.