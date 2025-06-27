Статьи
27 июня, 08:00

«Отрезвела от того, что целуюсь с Мбаппе». Виктория Боня — о вечеринках в Монако

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Виктория Боня ужинала с Мбаппе и Неймаром
Фото Виктория Боня, Соцсети, Global Look Press

Российская телеведущая, модель, блогер Виктория Боня в интервью «Спортсу» прокомментировала слухи о поцелуе с французским футболистом Килианом Мбаппе.

— В новостях про тебя постоянно романтический флер: встречалась, целовалась... Про дружбу с Маратом Сафиным. Как встречалась с Григором Димитровым. И — «я целовалась с 17-летним Мбаппе». Это создает определенный образ.

— С Димитровым у нас был роман, мы встречались. Ну, было, что я могу сделать? Марат — мой любимый друг, просто друг, и у нас очень теплые и классные отношения. Без романтики.

А так... Разное случалось. Все-таки 45, большая история, ха-ха.

— Многие не поняли, как получилось с Мбаппе.

— Да нормально было. По ним не скажешь, что 17 лет. Они прилетали в Монако на уик-энд с Неймаром. Мы ходили вместе на ужин. Потом на дискотеку, там напились, и я очухалась от того, что целуюсь с Мбаппе.

— Обычная вечеринка в Монако?

— Да-да. Но дальше этого ничего не пошло. Я могу пофлиртовать, но не падкая на такие дела. Мне надо, чтобы контакт был, эмоции, чтобы чувствовала человека. По-другому не могу. Просто механизм меня не интересует.

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    куда ты лезешь, бабуля?)))

    28.06.2025

  • crazymax

    бампе похоже отсосала!

    28.06.2025

  • fell62

    чернильница - эскортница)))

    28.06.2025

  • rashton22

    зачем эта грязь? Кто она такая?

    27.06.2025

  • Pifia

    Да там у неё весь ПСЖ был видимо

    27.06.2025

  • Millwall82

    шлюха-с. И не в Мбаппе дело, а в количестве мужиков которое у нее было)

    27.06.2025

  • Dreamlike

    Шалава

    27.06.2025

  • Пиндосовский прихвостень

    Ммм... Шаболды теперь у нас в разделе "Общество". Ну что ж, вот такое нынче общество

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Надо теперь у Мбаппы вью брать

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Спасибо, давно не блевал

    27.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    И папы))

    27.06.2025

  • bandradio

    Ну в принципе заметка тоже про фтубол.

    27.06.2025

  • bvp

    Черепашонок любит старушек.

    27.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Эх, мамы Мбаппе рядом не было...:grin:

    27.06.2025

  • Горын

    Пьяная баба п....е не хозяйка.

    27.06.2025

  • Alexey Tarasov

    видно так решила о себе напомнить-чтобы не забывали:point_right:Но лучше бы не позорилась-Сорока Вертихвостка:100:

    27.06.2025

  • Главврач Маргулис/

    Что-то много её стало в СЭ, этой сороки из сказки. ( "этому дала, этому дала, этому дала, а этому... не дала")

    27.06.2025

  • Medovar

    Жизнь и любовные приключения мадам Баттерфляй в переложении светского Льва [Тарасова]. Россия 21-й век. Дни Бони в России. Национальный проект "Боня России".

    27.06.2025

  • Alexey Tarasov

    Боня боня-ты пробиваеш дно:point_right:нашла чем гордиться:unamused:Теперь понятно кто малыша Мбаппе испортил:shushing_face:-Жить надо так чтобы тебя помнили по хорошим-делам и поступкам-а не Угорали с тебя:100:

    27.06.2025

  • Семён Фадеич

    Вааще по барабану.

    27.06.2025

  • 1_sport

    Сказки рассказывает, что ходила с обоими туда-сюда и не знала сколько им лет! Тут либо врёт, либо совращение малолетнего имеет место!

    27.06.2025

