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Вице-премьер РФ назвал условия открытия российских курортов этим летом

21:57
Кайтсерфинг на Жигулевском водохранилище. Фото "СЭ"
Кайтсерфинг на Жигулевском водохранилище. Фото "СЭ"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, при каких условиях будут открыты для туристов российские курорты. По его словам, некоторые регионы могут снять ограничения, если заболеваемость пойдет на убыль.

— И тогда наши граждане смогут туда поехать. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма, любимого места отдыха россиян, — цитирует «Интерфакс» Чернышенко. — Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность — это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм.

Чернышенко заметил, что раньше было принято уезжать на отдых за границу: это было дешевле, а сервис качественней.

— Но сейчас инфраструктура действительно уже подросла. И плюс сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране, — отметил вице-премьер.

Дополнительная информация:

https://www.interfax.ru/russia/708125

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