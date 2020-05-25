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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: «Опасность второй волны эпидемии остается высокой»

17:07

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил опасения по поводу возможной второй волны эпидемии коронавируса. Ранее он заявил, что предпосылок для выездного туризма в России пока нет.

— Мы знаем, что опасность второй волны, она существует, и медики, и специалисты нам об этом говорят. Она остается высокой, — цитирует «РИА Новости» Чернышенко.

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