Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: «Опасность второй волны эпидемии остается высокой»
17:07
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил опасения по поводу возможной второй волны эпидемии коронавируса. Ранее он заявил, что предпосылок для выездного туризма в России пока нет.
— Мы знаем, что опасность второй волны, она существует, и медики, и специалисты нам об этом говорят. Она остается высокой, — цитирует «РИА Новости» Чернышенко.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
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