Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: «Опасность второй волны эпидемии остается высокой»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил опасения по поводу возможной второй волны эпидемии коронавируса. Ранее он заявил, что предпосылок для выездного туризма в России пока нет.

— Мы знаем, что опасность второй волны, она существует, и медики, и специалисты нам об этом говорят. Она остается высокой, — цитирует «РИА Новости» Чернышенко.