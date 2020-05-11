Вице-премьер РФ: 11 регионов готовы к первому этапу снятия ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 11 российских регионов готовы к первому и второму этапам снятия ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин ранее объявил о постепенном снятии ограничений, начиная с 12 мая.

— К числу основных показателей, которые мы выбрали как три ключевых, отнесены: первое — это коэффициент распространения инфекции, определяемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции, — цитирует официальный сайт Кремля Голикову. — Мы очень долго думали, какой показатель для России выбрать в качестве основного и в конечном итоге остановились на этом показателе, я чуть позже скажу, какой он у нас, в России, как выглядят другие регионы.

Второй показатель — это наличие свободного коечного фонда для лечения больных, которые страдают новой коронавирусной инфекцией.

И, наконец, третий показатель — это показатель тестирования на 100 тысяч населения в день, усредненный за последние 7 дней.

Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решения об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11. Большая или маленькая эта цифра — сейчас судить сложно. Но мы первый раз сегодня произносим эту цифру, что из наших 85 регионов страны 11 могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер.

На сегодня, опять же на 11 мая, 22 региона в дополнение к этим 11-ти могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно 50 процентов свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70-ти на 100 тысяч населения, мог бы исполняться.

Несмотря на то, что нам всем очень хочется побыстрее выйти из режима самоизоляции, нам очень хочется вернуться к обычному, традиционному для нас ритму жизни, я все-таки хочу обратить внимание, что соблюдение определенных ограничений, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических мероприятий и санитарных врачей субъектов Российской Федерации будет для нас абсолютным залогом того, что выход из этих ограничений мы сможем совместно приблизить.

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Шабунин — брат знаменитой телеведущей Елены Малышевой.

Всего на день 11 мая в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.