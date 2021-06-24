Ведущий «Матч ТВ» об одежде Бузовой: «Я видел немалое количество сосков, но в тот момент смутился»

Ведущий «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал про обстоятельства скандального эфира с участием Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой.

«За 40 минут до эфира я пришел в гримерку, — цитирует Трифанова Sport24. — Одета она была достаточно откровенно. Было ощущение, что на нее натянута колгота — и все. Я в своей жизни видел немалое количество сосков, чтобы не быть шокированным, но в тот момент я смутился.

Я прошел в место, откуда выгнали всех наших гримеров, потому что ее гримировали собственные. Я подумал, что ведущему-то можно. Пришел, сказал ей, что мы будем сегодня в эфире общаться. Она ответила, что я пока могу остаться и полюбоваться на нее».

14 июня во время прямого эфира «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

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