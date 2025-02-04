Вдова погибшего в авиакатастрофе Кирсанова рассказала, что он воспитал много хороших фигуристов

Вдова Александра Кирсанова, погибшего в авиакатастрофе над Вашингтоном, Наталья Гудина поделилась своими воспоминаниями о нем.

«У него было очень много воспитанников, которые сейчас сами уже стали тренерами. Его спортсмены ездили на чемпионаты мира среди юниоров, финалы Гран-при, постоянно выступали на чемпионатах США. Александр воспитал много хороших фигуристов», — рассказала Гудина ТАСС.

Вечером 29 января произошло столкновение в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана: пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолёт Black Hawk Сухопутных войск США. Самолет летел из Канзаса, на борту было 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На вертолете находились как минимум трое военных. После столкновения оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Среди погибших оказались несколько воспитанников советской и российской школы фигурного катания: Кирсанов, чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также призер чемпионата СССР Инна Волянская.