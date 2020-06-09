Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram высказался о поведении актеров Сергея Гармаша и Ивана Стебунова. Они приехали в УВД, куда был доставлен заслуженный артист России Михаил Ефремов после ДТП.

«Стебунова, по его словам, в машине не было! Окей, извините, Иван! Но! Вы выразили соболезнования, страшная трагедия, но вместе со многими коллегами так и не выразили своего отношения к Ефремову Не сказали про пьянство за рулем, про его образ жизни, про алкоголизм? Про причины, которые привели к трагедии? Про само ДТП? И почему вы так быстро-быстро с Гармашем приехали? Зачем? Убийцу поддержать? И убегать от журналистов зачем надо было? Ваша солидарность актерская, говно! Так и знайте, Гармаш и Стебунов!»

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.