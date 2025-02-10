Валуев заявил, что не будет оспаривать решение МИД Азербайджана запретить ему въезд в страну

Депутат Госдумы РФ и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал новость о внесении его в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан.

«Я не расстроился совершенно по этому поводу. Я особо не стремился в те места, поэтому оспаривание, как говорят в поговорке, овчинка выделки не стоит. Думаю получить какие-то официальные... не знаю, бумагу. Я в официальном порядке не получал, никакой реакции или какого-то извещения о том, что я теперь такой нерукопожатный там», — цитирует Валуева Газета.ru.

Ранее депутат в ответ на ноту МИД Азербайджана о прекращении деятельности Русского дома в Баку предложил закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, ограничить бизнес азербайджанцев и принять иные меры.