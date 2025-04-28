Валуев считает, что решившие пойти во власть во время карьеры Мельникова и Ступак уникумы

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об участии олимпийских чемпионок Ангелины Мельниковой и Юлии Ступак в праймериз «Единой России».

«Когда я был в активной фазе своей спортивной карьеры мне поступали предложения баллотироваться в областную, федеральные думы. Я эти предложения отклонил, мотивируя это тем, что две вещи не совместить. Удастся ли это сделать Мельниковой и Ступак, я знать не могу. Может, у нас есть уникумы какие-то», — сказал Валуев «СЭ».

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». 24-летняя спортсменка будет бороться за место парламентария в Воронежской городской думе.

То же самое сделала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ступак, которая планирует стать депутатом Государственного совета Республики Коми.