28 апреля, 18:22

Валуев считает, что решившие пойти во власть во время карьеры Мельникова и Ступак уникумы

Дарик Агаларов

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об участии олимпийских чемпионок Ангелины Мельниковой и Юлии Ступак в праймериз «Единой России».

«Когда я был в активной фазе своей спортивной карьеры мне поступали предложения баллотироваться в областную, федеральные думы. Я эти предложения отклонил, мотивируя это тем, что две вещи не совместить. Удастся ли это сделать Мельниковой и Ступак, я знать не могу. Может, у нас есть уникумы какие-то», — сказал Валуев «СЭ».

Ангелина Мельникова и&nbsp;Юлия Ступак.Сразу две олимпийские чемпионки решили стать депутатами. Мельникова — в Воронеже, Ступак — в Республике Коми

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». 24-летняя спортсменка будет бороться за место парламентария в Воронежской городской думе.

То же самое сделала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ступак, которая планирует стать депутатом Государственного совета Республики Коми.

Юлия Ступак (Белорукова)
Ангелина Мельникова
Николай Валуев
