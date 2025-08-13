Валуев считает, что переговоры президентов России и США дадут возможность для новых спортивных встреч между странами

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал «СЭ» о возможностях для российских спортсменов после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 15 августа на Аляске.

«После встречи президентов могут быть согласованы единоразовые матчевые встречи на уровне двух стран. Так уже было, например, в апреле предлагался матч между НХЛ и КХЛ. Вряд-ли что-то изменится на уровне общемировых федераций. Это вариант для Трампа, при котором можно угодить всем, и российской стороне, и остальному миру. Конечно, при условиях конструктива в основных вопросах, ради которых они и встречаются», — сказал «СЭ» Валуев.

Ранее Президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Денис Клесарев