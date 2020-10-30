  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Валуев прокомментировал высказывания Хабиба в адрес Макрона

18:39
Николай Валуев. Фото "СЭ"
Николай Валуев. Фото "СЭ"
Теги:

Российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал пост Хабиба Нурмагомедова, адресованный Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

— А президент Франции, по-вашему, как высказывается, не радикально? Какой смысл обсуждать высказывание Хабиба, никак не беря в рассмотрение то, что говорит Макрон? Я хочу сказать по-другому, это всего лишь одно высказывание господина Макрона, а наговорил он прилично, поэтому, я думаю, что это не первая публикация в соцсетях и высказывание о мусульманах по миру, в том числе известных и не очень. Думаю, что подобное мы можем услышать и от кого-то другого, не только от Хабиба Нурмагомедова, — поделился мнением с «СЭ» Николай Валуев. — Вопрос в том, как это будет звучать, и в каком виде это будет. Это просто-напросто уже вопрос многих составляющих: кто говорит, воспитание человека, все что угодно. Но во всех отношениях это будет, как минимум, негатив. Это будет следствие. Тут не советовал бы ставить вопрос в одностороннем порядке: «Хорошо ли высказывается тот или иной человек?» или «В каком виде он высказался?». Вы первопричину обсуждайте, а все остальное — следствие. (Екатерина Звенигородская)

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир