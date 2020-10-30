Валуев прокомментировал высказывания Хабиба в адрес Макрона
Российский боксер и депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал пост Хабиба Нурмагомедова, адресованный Президенту Франции Эммануэлю Макрону.
— А президент Франции, по-вашему, как высказывается, не радикально? Какой смысл обсуждать высказывание Хабиба, никак не беря в рассмотрение то, что говорит Макрон? Я хочу сказать по-другому, это всего лишь одно высказывание господина Макрона, а наговорил он прилично, поэтому, я думаю, что это не первая публикация в соцсетях и высказывание о мусульманах по миру, в том числе известных и не очень. Думаю, что подобное мы можем услышать и от кого-то другого, не только от Хабиба Нурмагомедова, — поделился мнением с «СЭ» Николай Валуев. — Вопрос в том, как это будет звучать, и в каком виде это будет. Это просто-напросто уже вопрос многих составляющих: кто говорит, воспитание человека, все что угодно. Но во всех отношениях это будет, как минимум, негатив. Это будет следствие. Тут не советовал бы ставить вопрос в одностороннем порядке: «Хорошо ли высказывается тот или иной человек?» или «В каком виде он высказался?». Вы первопричину обсуждайте, а все остальное — следствие. (Екатерина Звенигородская)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.