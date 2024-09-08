Валуев о Маслякове: «Мэтр организации и смеха»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о смерти Александра Маслякова.

Многолетний ведущий КВН умер 8 сентября в возрасте 82 лет.

«Очень печально, но у всех свое время. Когда уходят таланты, всегда испытываешь только грусть. Мэтр организации и смеха. Источник многих талантов России в области юмора и сатиры. И не только», — сказал Валуев «СЭ».

Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи КВН. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». Масляков также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК».