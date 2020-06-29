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Валуев объяснил, почему проголосовал за поправки к Конституции

29 июня 2020, 17:55
Николай Валуев. Фото Instagram
Николай Валуев. Фото Instagram
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев призвал принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«28 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на своём избирательном участке.

Важно, что на участках для голосования соблюдены особые санитарно-эпидемиологические меры, благодаря чему риск распространения коронавируса минимален. Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения, действительно, продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни. Поправки укрепляют социальные права, на первом плане- семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, своё наследие. Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию", — написал Валуев в Instagram.

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