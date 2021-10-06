Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» реакцию украинских болельщиков на фотографию защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко с бывшим российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Негативная реакция? Оставьте это на суд и дело людей, которые являются недалекими. Некрасиво получается? Конечно», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее, 6 октября, 24-летний Зинченко опубликовал совместное фото с 33-летним Нурмагомедовым. Часть подписчиков украинского игрока раскритиковали защитника «Ман Сити».

24-летний Зинченко временно закрывал комментарии под постом с 33-летним Нурмагомедовым на некоторое время. Чуть позже украинский футболист снова открыл их.