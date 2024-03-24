Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

24 марта, 12:30

Карпин: «О теракте в «Крокусе» узнал из Telegram-каналов»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» отреагировал на теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле».

Мы договаривались обсудить игру сборной, но теракт в «Крокусе» затмил все. Как узнали о трагедии?

— Из Telegram-каналов. Потом уже на базе в Новогорске телевизор включил, несколько часов смотрел новости. В шоковом состоянии.

Кто-то из ваших знакомых был в этот вечер в «Крокусе»?

— Только Виктор Гусев с женой. Слава богу, они не пострадали. Услышал об этом как раз из новостей.

На следующий день сборники сдавали кровь для пострадавших от теракта. В полном составе?

— Нет. Все-таки нужно учитывать трудности с логистикой. Некоторые игроки почти сразу улетели, едва стало известно об отмене матча с Парагваем. Те же, кто разъехаться не успел, отправились в центр крови ФМБА.

И вы?

— Нет. Я тоже чуть раньше на машине уехал в Ростов. Путь неблизкий, 11-12 часов...

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека, число пострадавших по информации Минздрава РФ — 147 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура.

Полностью интервью Валерия Карпина читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Актер Светлаков рассказал, как спасался во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Муфтий наградит 15-летнего парня, который помог вывести больше 100 человек из «Крокуса»
Новости
RSS RSS
Все новости