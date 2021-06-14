Валерий Баринов отреагировал на конфликт Бузовой и Губерниева в прямом эфире

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поведение певицы Ольги Бузовой в студии «Матч ТВ».

«Я вообще против скандалов, но как повысятся рейтинги от этой ситуации. С Губерниевым я в некотором конфликте. Мне кажется, что от него много крику и мало толку. Он ведет все виды спорта, а понимает только в двух. Я ему однажды публично посоветовал оставить футбол, он уже и так налажен. Бузова в футболе разбирается постольку, поскольку у нее был один из мужей футболистом. Может, поэтому она в чем-то и разбирается. Я не стал принципиально смотреть. Когда увидел ее в эфире подумал: ну все, ребята, можно футбол не смотреть. Но теперь жалею, что не посмотрел», — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов назвал Бузову блогером.

«Она популярный блогер, а к ним я отношусь с предубежденностью. Я считаю, что от них очень много бед. Они — герои нашего времени, несущие пустоту, которую все с удовольствием поедают. Бузова — популярный блогер. Смотреть на нее, да еще и с Губерниевым, который в футболе не разбирается, мне неинтересно, не по чину», — добавил Баринов «СЭ».

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

(Мария Куцубеева)