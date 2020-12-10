Вакцинацию от COVID-19 запустят в регионах до конца недели

Все регионы России заявили о готовности к вакцинации от COVID-19, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

В воскресенье, 6 декабря, стартовала массовая вакцинация в Москве. Пока сделать прививку могут только учителя, врачи и соцработники, но скоро она станет доступной для всех желающих.

К сегодняшнему дню, по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, привились уже более 150 тысяч россиян. Речь идет о вакцине «Спутник V» — первом в России и в мире препарате для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Он создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека и летом успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 877 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 730), Санкт-Петербурге (3 774), Московской области (1 351), Нижегородской области (499) и Карелии (433).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, выздоровело 2 033 669 человек.