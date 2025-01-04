В Японии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница планеты Томико Итоока

Японка Томико Итоока, которая считалась самой старой жительницей Земли, умерла в возрасте 116 лет, сообщает телеканал NHK.

Она ушла из жизни 29 декабря в доме престарелых в городе Асия в префектуре Хиого.Причиной смерти женщины назван преклонный возраст.

Похороны Итоока состоялись 4 января.

Книга рекордов Гиннесса признала японку старейшим из живущих в мире людей. С 1979-го по 1989 год она часто поднималась на гору Нидзе, дважды покоряла гору Онтакэ, а также участвовала в паломничестве «Осака 33 Каннон», в ходе которого посетила более 33 храмов. В 2008 году в возрасте 100 лет Итоока поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия без трости.