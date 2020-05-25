В Японии полностью отменят режим ЧС

Власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщает NHK.

Режим ЧС в Японии был введен 8 апреля сначала для столичного токийского региона и шести других префектур, а затем расширен на всю страну. Ранее в мае власти в связи с низким числом заразившихся власти отменили ограничения сначала для 39 префектур, а затем еще для префектур Осака, Хего и Киото.

В Японии на день 25 мая зафиксировано 16 550 случаев заражения и 825 смертей.