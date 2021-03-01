В ВОЗ заявили, что антитела к коронавирусу есть у менее 10 процентов жителей Земли

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила, что антитела к коронавирусу есть у менее десяти процентов населения Земли.

По ее словам, в ВОЗ исследуют очаги заражения в некоторых городах, а вакцинация является единственным способом наработать коллективный иммунитет на планете.

«В густонаселенных городских районах, безусловно, есть очаги, в которых 50-60 процентов жителей столкнулись с вирусом и имеют антитела, — приводит слова Сваминатан Twitter ВОЗ 1 марта. — Однако это не означает, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета».

Поэтому, как заявила Сваминатан, ?когда жители такого населенного пункта, которые еще не имеют антител, выезжают за его пределы, то спокойно могут подхватить вирус.

«Единственный способ наработать коллективный иммунитет в мировых масштабах — вакцинация», — заключила Сваминатан.

?Напомним, что за последний год количество инфецированных коронавирусом в мире достигло 113,5 миллиона человек, из них 2,5 миллиона умерли.