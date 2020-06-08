В ВОЗ призвали Россию готовиться к росту числа новых случаев заражения коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала ослабление режима изоляции властями Москвы. Россия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

— Важно помнить об эффективных мерах, и когда ограничения начинают сниматься, важно продолжать выявлять и изолировать случаи заражения, — цитирует ТАСС Вуйнович. — Выявлять и отслеживать контакты и подозрительные случаи и их также изолировать, защищать работников здравоохранения от инфекции и поддерживать готовность системы здравоохранения реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев.

Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту.