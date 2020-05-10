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В ВОЗ предположили, что рост заражения коронавирусом в России вышел на плато

21:28
Врачи в защитной форме. Фото Reuters
Врачи в защитной форме. Фото Reuters

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что Россия могла уже достигнуть пика заражения коронавирусной инфекцией. По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.

— Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что рост заболеваемости вышел на плато, — цитирует Lenta Вуйнович.

Также она отметила, что мэр Москвы Сергей Собянин принял правильное решение, продлив ограничения в Москве.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 209 688 человек, 34 306 выздоровело, 1 915 умерло.

Дополнительная информация:

https://lenta.ru/news/2020/05/10/voz/

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