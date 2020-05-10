В ВОЗ предположили, что рост заражения коронавирусом в России вышел на плато
21:28
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что Россия могла уже достигнуть пика заражения коронавирусной инфекцией. По данным ВОЗ, в России на сегодняшний день наблюдается самый низкий уровень смертности от коронавируса — 1 процент.
— Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что рост заболеваемости вышел на плато, — цитирует Lenta Вуйнович.
Также она отметила, что мэр Москвы Сергей Собянин принял правильное решение, продлив ограничения в Москве.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 209 688 человек, 34 306 выздоровело, 1 915 умерло.
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