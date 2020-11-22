В ВОЗ опасаются третьей волны коронавируса в Европе

Специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро опасается третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года.

«Страны упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну», — сказал он в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

Спецпосланник ВОЗ не исключает третьей волны в европейских странах, если необходимая инфраструктура так и не будет построена. Также Набарро отметил, что сейчас перед западноевропейскими странами стоит задача взять под контроль вторую волну коронавируса, при этом не прибегая к локдауну, за который приходится платить «высокую цену».

За последние сутки в России выявлен 24 581 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 008 человек.