В ВОЗ назвали период заразности больных коронавирусом

Мелита Вуйнович, представляющая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в России, рассказала, сколько дней могут оставаться заразными больные коронавирусом.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, — цитирует Вуйнович «Российская газета». — Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны».

По данным Worldomter, в мире зарегистрировано 96 158 113 случаев заражения коронавирусом. Умерли 2 049 612 человек.