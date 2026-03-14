В «Урале» сообщили, что футболист, подозреваемый в убийстве женщины, отпросился в Москву для учебы

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной причастности футболиста «Урала-2» Даниила Секача к убийству 48-летней предпринимательницы в Москве.

«Тренер команды мне сказал, что три дня назад он отпросился в институт и уехал», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее стало известно, что 20-летний Секач был задержан в Москве по подозрению в убийстве московской предпринимательницы.

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