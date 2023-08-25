Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 15:09

В Уфе стартовали первые международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
В Уфе стартовали первые международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта.
Фото Оргкомитет соревнований.

В Уфе начались первые международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта «Навстречу Евразиаде», сообщает Оргкомитет соревнований.

В программе соревнования по армрестлингу, воздушно-силовой атлетике, гиревому, городошному, компьютерному спорту, мас-рестлингу, перетягиванию каната, полиатлону и спортивному метанию ножа.

Турнир завершится 27 августа. В них принимают участие более 600 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки.

0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

День знаний: выходной или рабочий день, история, традиции
Новости
RSS RSS
Все новости