В Уфе стартовали первые международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта

В Уфе начались первые международные игры по национальным и неолимпийским видам спорта «Навстречу Евразиаде», сообщает Оргкомитет соревнований.

В программе соревнования по армрестлингу, воздушно-силовой атлетике, гиревому, городошному, компьютерному спорту, мас-рестлингу, перетягиванию каната, полиатлону и спортивному метанию ножа.

Турнир завершится 27 августа. В них принимают участие более 600 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки.