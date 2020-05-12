В Удмуртии с 14 мая разрешили бегать заниматься спортом на стадионах и теннисных кортах

С 14 мая в Удмуртии разрешат прогулки в парках и скверах. Гулять вместе можно будет только членам одной семьи, при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию, сообщил в ходе прямого эфира глава республики Александр Бречалов.

По его словам, помимо парков и скверов также откроются ижевский зоопарк и музеи. При этом в республике продолжит действовать запрет на проведение групповых занятий и экскурсий.

Кроме того, с 14 мая власти Удмуртии разрешат занятия спортом на стадионах, теннисных кортах, лыжероллерных трассах, тропах здоровья и беговых дорожках. Также будет увеличено время, до которого можно выйти на пробежку. Теперь это можно будет делать до 21:00.

Ограничения были введены из-за опасности распространения новой коронавируса. На 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 10 899 человек.