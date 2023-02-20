В Турции произошло два новых землетрясения

В провинции Хатай на юге Турции произошло два землетрясения, сообщает турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD).

Первый толчок магнитудой 6,4 балла был зафиксирован в 20.04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 — в 20.07.

Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, а также в Сирии, Иордании, Ираке, Палестине, Израиле и Ливане.

В турецком городе Хатай после нового землетрясения разрушилась часть зданий. Мэр города заявил, что под завалами домов после новых толчков есть люди.

Вице-президент Турции Фуат Октай призвал жителей не подходить на близкое расстояние к поврежденным зданиям.