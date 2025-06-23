Статьи
23 июня, 21:17

В Тульской области застрелен глава новомосковского колледжа олимпийского резерва Архипов

Камила Абдурахманова
корреспондент
Александр Архипов.
Фото соцсети

В Тульской области обнаружены тела главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова, ранее работавшего следователем. Они были застрелены, сообщает Baza.

Трупы мужчин с огнестрельными ранениями нашли в машине на дороге между поселками Майский и Роткинский недалеко от города Узловая. Источники сообщают, что в момент обнаружения мужчины еще были живы, однако прибывшие врачи констатировали смерть. Сейчас на месте трагедии работают оперативные службы.

Источник: Baza
