В Тульской области возбудили уголовное дело после убийства директора колледжа олимпийского резерва

Уголовное дело возбудили в Тульской области после убийства директора новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

О смерти Архипова и его адвоката Евгения Аксенова стало известно 23 июня. Их тела обнаружили в Тульской области.

«По предварительным данным, 23 июня 2025 года в поселке Майский Узловского района в автомобиле обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.