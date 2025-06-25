В Туле арестовали подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и адвоката

По информации, предоставленной представителем прокуратуры Тульской области РИА Новости, Советский районный суд Тулы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для обвиняемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и адвоката.

Ранее утром СУСК по Тульской области сообщил, что предпринимателю, задержанному в рамках расследования дела о двойном убийстве, было предъявлено обвинение.

«С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа 2025 года. Надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела осуществляет прокуратура области», — сообщила собеседница агентства.

Согласно сообщению источника в силовых структурах Тульской области, 23 июня директор колледжа олимпийского резерва Тульской области Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов были найдены застреленными. Их тела обнаружили в автомобиле на дороге в регионе. В связи с этим СУСК по региону возбудило уголовное дело по факту убийства двух местных жителей.

На следующее утро СУСК сообщило о задержании тульского предпринимателя по подозрению в убийстве. По информации ведомства, обвиняемый на допросе полностью признал свою вину и подробно описал произошедшее. Следствие полагает, что 23 июня предприниматель, не желая возвращать потерпевшим долг в несколько миллионов рублей, под предлогом передачи денег предложил им вместе доехать до поселка Майского. Находясь на заднем сиденье автомобиля, он выстрелил обоим в головы, а затем скрылся с места преступления. По данным источника, предприниматель также утопил пистолет после совершения преступления.