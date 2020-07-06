«В три часа ночи Маргарита долбила в дверь. С утра увидел молоток ...» Друг хоккеиста Зайцева рассказал о поведении его жены

Бывший защитник «Спартака» Никита Воронин прокомментировал ситуацию с разводом хоккеиста «Оттавы» Никиты Зайцева с супругой Маргаритой. Воронин является другом для 28-летнего Зайцева.

— Их развод не был для вас неожиданностью?

— Нет. Маргарита просто не слышала его. Он просил, в первую очередь, уделять внимание девочкам, быть мамой. Даже не требовал внимания к себе. Никита хотел, чтобы не мама помогала няне, а наоборот. Но и помощи особой от Маргариты не было. В конце моего визита мне даже пришлось одному с няней лететь с девочками в Москву.

— Как так получилось?

— У ребят в «Торонто» была договоренность, что перед плей-офф жены с детьми улетают по домам, чтобы парни спокойно готовились к играм. Ситуация была накаленная. Но Маргарита сказала, что не полетит, аргументировав это тем, что у ее подруги намечается веселая вечеринка в честь дня рождения. Никита попросил меня взять девочек с собой. У меня был неудобный рейс с пересадками, исходя из моего бюджета. Никита взял детям и няне билеты на тот же самолет. Другого выхода не было. Конечно, мне было не сложно их забрать, но перелет выдался тяжелым. В Москве уже девочек встретили родители Никиты.

— То есть в воспитании детей Никита действительно всегда принимал большее участие?

— Так и есть. Когда я приехал в Торонто, просил его провести экскурсии для меня. На что он отвечал мне, что не может себе этого позволить. Мы выезжали куда-то только в окно, когда у девочек был сон. Так было и в случае, когда я назначил встречу с врачом. Мы пошли вместе на прогулку, потом девчонки поспали, после чего мы приехали с продуктами и устроили дома барбекю и ужин.

Где все это время была Маргарита, я не знаю. Дома она не находилась. Воспитанием девочек занимались только Никита и няня. Весь его график был построен под тренировки, игры и детей. Я был свидетелем ситуаций, когда Маргарита могла прийти домой глубокой ночью. Два дня подряд она возвращалась домой, когда уже все спали. Ключи тогда она то ли забыла, то ли потеряла. Не знаю, что там произошло. Никита ложился рано, а я жил в отдельной комнате и спал по своему расписанию.

В три часа ночи я услышал долбежку в дверь. Решил не вмешиваться, лежал и слушал. Никита спустился и открыл ей дверь. На утро я увидел какой-то молоток и туфли. В дверь долбили всем, чем можно. Тогда я не выдержал и спросил у него, что происходит. Девочки ночью спят, в доме гость ...

Он был на взводе и в жесткой форме говорил ей, чтобы больше такого не повторялось. Просил, чтобы она занималась девочками. Доходчиво все объяснял. На что она посоветовала ему засунуть свои советы куда подальше, и на следующий день все повторилось. При этом Никита не устраивал жене никаких скандалов. Все было высказано в форме просьбы. (Алена Гребенькова)

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