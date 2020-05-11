В Татарстане с 12 мая снимают часть ограничений из-за коронавируса

В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным условием получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции. Также возобновляется работа организаций сферы услуг (автосалонов, салонов красоты, автомоек и ряда других), открываются отдельно стоящие магазины, торгующие непродовольственными товарами, площадью до 400 квадратных метров. Разрешена торжественная организация браков (до 10 гостей), сообщает «Реальное время».

Все это предусматривает неукоснительное исполнение действующих санитарно-гигиенических правил. Работа предприятий предусматривает измерение температуры тела каждому работнику, наличие масок, санитайзеров, социальное дистанцирование и ограничение контактов.

По-прежнему не допускается проведение развлекательных, рекламных, образовательных, спортивных и иных мероприятий, связаных с очным присутствием граждан. Приостановлена деятельность спортцентров, бань, бассейнов, кинотеатров, ночных клубов, развлекательных организаций. Не работают санатории, ТРЦ, розничные рынки, реабилитационные центры.

Исключение — аптеки, аптечные пункты, объекты, оказывающие услуги мобильной связи с отдельным входом.

Кафе и рестораны продолжают работать дистанционно, с доставкой. Аптеки и автозаправки могут работать ночью, продуктовым магазинам по-прежнему разрешили работать только до 22.00.