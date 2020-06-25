«В стране будут строить больше детских площадок». Черчесов призвал проголосовать за поправки в конституцию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил в телевизионном ролике в поддержку поправок в конституцию РФ.

— Любой тренер в нашей стране понимает, как важно заниматься развитием детских талантов, — сказал Черчесов. — Все дети одарены по-своему, и главное — вовремя заметить это. Именно поэтому я поддерживаю внесение в конституцию положения о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Поправка станет гарантией того, что в стране будут больше строить детских площадок, продолжат прививать детям любовь к физическому труду, открывать новые секции. И главное — помогать воспитывать человека, в этом залог наших будущих общих побед. Если вам, как и мне, это важно, то приходите на голосование 1 июля.

Голосование за поправки в конституцию страны проходит с 25 июня по 1 июля. Ранее проголосовать за призвали экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко, хоккейный клуб «Амур», а также генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.