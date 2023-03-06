В США нашли нечто странное, чему нет объяснения

В США нашли нечто странное, чему пока не нашли объяснение, сообщает Life.ru.

Ученые пока не решили, что это — окаменелая медуза, или губка. Теперь обнаружили, что оно не похоже ни на одно известное живое существо.

Впервые это было обнаружено 1896 году американским палеонтологом Чарлзом Уолкоттом внутри породы в долине реки Кусы.