В США нашли нечто странное, чему нет объяснения
В США нашли нечто странное, чему пока не нашли объяснение, сообщает Life.ru.
Ученые пока не решили, что это — окаменелая медуза, или губка. Теперь обнаружили, что оно не похоже ни на одно известное живое существо.
Впервые это было обнаружено 1896 году американским палеонтологом Чарлзом Уолкоттом внутри породы в долине реки Кусы.
Он писал, что удивительные окаменелости прозвали «звездными булыжниками» и покоились они посреди скоплений кремнезема сотни миллионов лет.
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