Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

Сегодня, 14:50

В «Союзмультфильме» рассказали о переосмыслении серии мультфильмов про хоккей «Шайбу! Шайбу!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос «СЭ» о переосмыслении серии мультфильмов Бориса Дежкина «Шайбу! Шайбу!».

«Сериал «Чемпионы» — это переосмысление серии мультфильмов «Шайбу! Шайбу!» Бориса Дежкина. Оттуда у нас и персонажи: синие — «Вымпел», красные — «Метеор». Мы взяли дизайн, но персонажи все еще носатые. Осовременили это. Немного поменялась концепция», — сказала Савиных «СЭ».

В мультфильме «Шайбу! Шайбу!» проходит хоккейный матч между командами «Метеор» и «Вымпел».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иван

    слышь-ка, креативная. скреативь что-то новое, если способна. а паразитировать на чужом таланте, много ума не надо

    17.11.2025

  • NF

    Цена "переосмыслений" нам известна: "освоение бюджетов" и выхолащивание смыслов...

    17.11.2025

  • Gordon

    Если компьютерная графика, а не рисунки, нахрен сразу.

    17.11.2025

  • Патриот Великой России

    Лучше оригинал посмотреть ибо все то до чего добираются наши "грамотные" управленцы превращаются в г !

    17.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Главное - носы пусть красные остаются

    17.11.2025

    • В Сочи подвели итоги премии «Выбор потребителей»

    Певец Пьеха рассказал о драках на концертах из-за пива

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости