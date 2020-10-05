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В Совфеде допустили закрытие границ и сокращение количества полетов

11:10
В Совете Федерации не исключают закрытия границ России и сокращения в целом количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Фото AFP
В Совете Федерации не исключают закрытия границ России и сокращения в целом количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Фото AFP
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В Совете Федерации не исключают закрытия границ России и сокращения в целом количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

При этом, введения домашнего режима для пожилых людей вряд ли удастся избежать. Но для лиц моложе требования будут мягче.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/

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