В Совфеде допустили закрытие границ и сокращение количества полетов

В Совете Федерации не исключают закрытия границ России и сокращения в целом количества полетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

При этом, введения домашнего режима для пожилых людей вряд ли удастся избежать. Но для лиц моложе требования будут мягче.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.