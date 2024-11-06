В соцсетях завирусилось фото: Трамп, Маск и Уайт обсуждают итоги выборов президента США

В соцсетях обсуждают совместную фотографию кандидата в президенты США Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и главы UFC Даны Уайта.

На снимке Трамп и его сторонники за праздничным столом обсуждают предварительные итоги выборов президента США.

По последним данным, 78-летний Трамп лидирует в голосовании, набрав 247 голосов выборщиков — против 214 у Камалы Харрис. Согласно информации Associated Press, экс-президент США уже набрал большинство голосов в двух из семи ключевых для победы штатов.