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Сегодня, 09:41

В соцсетях завирусилось фото: Трамп, Маск и Уайт обсуждают итоги выборов президента США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дональд Трамп, Дана Уайт и Илон Маск.
Фото соцсети

В соцсетях обсуждают совместную фотографию кандидата в президенты США Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и главы UFC Даны Уайта.

На снимке Трамп и его сторонники за праздничным столом обсуждают предварительные итоги выборов президента США.

По последним данным, 78-летний Трамп лидирует в голосовании, набрав 247 голосов выборщиков — против 214 у Камалы Харрис. Согласно информации Associated Press, экс-президент США уже набрал большинство голосов в двух из семи ключевых для победы штатов.

Дана Уайт
Дональд Трамп
Илон Маск
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