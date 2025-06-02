В Сочи прошел юбилейный турнир «Будущее зависит от тебя»

Накануне Дня защиты детей в Сочи завершился благотворительный футбольный турнир для детей-сирот «Будущее зависит от тебя». Соревнование поддержала сборная России, ведущие клубы страны и волонтерское движение «МегаФона», которое 20 лет назад выступило инициатором турнира.

В этом году соревновались 2862 спортсмена из 54 регионов России. Всего же за 20 лет в турнире приняли участие более 41 тысячи воспитанников детских домов.

Победителями юбилейного турнира стали команды «Прорыв» из Кировской области (младшая возрастная группа) и «Атлетик» из Тверской области (старшая возрастная группа). Они проведут выходные со сборной России в рамках товарищеского матча с Нигерией, а также поедут в профессиональный спортивный лагерь в Сербии, где будут тренироваться вместе с молодыми футболистами из других стран.

За 20 лет в турнире приняли участие более 41 тысячи воспитанников детских домов. Он стартовал в 2005 году в Санкт-Петербурге, а позднее стал по-настоящему федеральным проектом.

«Проект «Будущее зависит от тебя» — пример того, как инициатива неравнодушных сотрудников стала масштабным событием с такой длинной историей. Сегодня наш футбольный турнир — это не только соревнование. Это шанс, это дружба, это поддержка, это вера в себя. Благодаря этому мы видим реальные результаты: кто-то из участников стал футболистом, попал в профессиональную команду, кто-то нашел семью, друзей, определился с профессией и, возможно, сможет осуществить свою мечту в будущем. Мы продолжаем следить за их судьбами, каждая их победа — наша общая победа», — рассказал директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Роман Ермоленко.

С 2013 года в рамках партнерства с фондом «Измени одну жизнь» компания создает видеоанкеты ребят из детских домов, и уже более 900 ребят нашли свои семьи. В декабре 2024 года проект стал лауреатом международной премии «#МЫВМЕСТЕ-2024» в номинации «Ответственный бизнес».

На юбилейном турнире участники попробовали себя в качестве репортеров и SMM-специалистов: 94 воспитанника по очереди вели Telegram-канал проекта. Еще 830 ребят прошли профориентационную программу в рамках социального проекта «Город навыков SkillCity», которая помогает определиться с будущей профессией и раскрыть свои таланты.

«Я сам когда-то был мальчишкой, для которого футбол всегда был больше чем просто игрой. Поэтому мне очень приятно видеть, сколько ребят благодаря этому турниру обрели мечту. Особенно радует, что они не только играют в футбол, но и пробуют себя в разных профессиях. Я прекрасно знаю, как важна поддержка в начале пути, и уверен, что многие из этих мальчишек и девчонок обязательно проявят себя в спорте или в других сферах. Ребята, продолжайте в том же духе — будущее действительно зависит от вас!» — отметил полузащитник футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Васильев.