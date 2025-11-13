В Сочи подвели итоги премии «Выбор потребителей»

11 ноября состоялась церемония награждения лауреатов XVI премии «Выбор потребителей». Организаторы ежегодно отмечают проекты и бренды, демонстрирующие исключительное качество товаров и услуг, а также глубокое понимание реальных потребностей людей.

Сегодня доверие перестало быть лишь эмоциональным фактором — оно превратилось в полноценную экономическую категорию. Компаниям необходимо чувствовать запросы своих клиентов и выстраивать стратегию, опираясь на ценности, прозрачность и качество. Именно это формирует доверие — «ключевую валюту» современного рынка.

На протяжении 16 лет премия «Выбор потребителей» объединяет бренды, которые делают ставку на качество и инновации, и тех, кто выбирает их каждый день, — потребителей. В этом году лауреатами премии стали компании, представляющие самые разные отрасли — от товаров повседневного спроса и финансов до технологий и сферы услуг. Всех победителей объединяет одно — способность понимать потребности аудитории и создавать ценность, выходящую за рамки базового продукта. Среди лауреатов — сеть АЗС «Газпромнефть», Самсунг Электроникс Рус Компани, Дирекция железнодорожных вокзалов, бренд «ФрутоНяня», LG Electronics, бренд XFIT, Альфа НПФ, «Капитал Лайф Страхование Жизни», торговая сеть «Пятерочка», ORMATEK, Банк ВТБ, AlphaChef, СДЭК, сеть кофеен «Здрасте», VIVALABEAUTY, торговая сеть ПОБЕДА, Альфастрахование-ОМС, Альфа-Банк, Банк «Санкт-Петербург», Hisense, Gorenje, Natura Siberica, Газпромбанк.

Один из ключевых критериев отбора лауреатов — системное развитие цифровых сервисов и клиентоцентричный поход к обслуживанию.

«Получение награды подтверждает, что мы точно реагируем на меняющиеся ожидания автомобилистов: им важны скорость и персонализированный сервис, поддерживаемые современными цифровыми решениями. Мы развиваем станции как пространство, где технологии дополняют человеческое участие. Наша цель — чтобы на любой АЗС, в любой точке страны нашим гостям было комфортно», — подчеркнул руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

«Наш мультиязычный чат-бот автоматизировал четверть голосовых и более половины текстовых запросов, выдавая клиентам оперативные и точные ответы без ожидания. Бот постоянно обучается, ориентируясь на запросы клиентов; в планах — расширение функционала и языковой базы», — прокомментировал Сергей Соколан, директор сервисного департамента LG Electronics Россия.

«В основе нашей философии — построение клиентоцентричной сервисной экосистемы. Последовательное развитие цифровых каналов и анализ обратной связи позволяют создавать прочные доверительные отношения с потребителями», — отметил Антон Суковатый, директор подразделения сервиса и поддержки клиентов Samsung Electronics в России.

Финансовый сектор меняется: клиентоориентированность больше не «плюс к репутации», а жесткое требование рынка. Потребители хотят простоты, прозрачности и заботы. Экспертный совет премии отметил тех, кто уже работает по новым правилам.

«Фонды совершенствуют онлайн процессы, чтобы обеспечить уровень взаимодействия, привычный пользователям других финансовых организаций — прежде всего банков. Запуск ПДС привел к качественным изменениям в работе провайдеров — НПФ, которые совершили заметный сервисный скачок в связи с необходимостью привлечения и удержания клиентов», — поделилась генеральный директор Альфа НПФ Лариса Горчаковская.

«Сегодня граждане ждут от страховой компании не только выплат, но и реальной поддержки в организации медицинской помощи. Используя новейшие технологии и искусственный интеллект, мы создаем решения, которые помогают нашим клиентам в непростых жизненных ситуациях. В сочетании со страхованием жизни это формирует экосистему здорового образа жизни», — отметил генеральный директор ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич.

Для компаний, работающих в сфере FMCG и сервиса, качество продукта — это прежде всего отражение заботы о человеке. Поэтому особое внимание премии было уделено проектам, где инновации сочетаются с эмпатией и вниманием к деталям.

«Каждый день мы совершаем выбор: будь то рабочий процесс или товар на полке. Ориентироваться в потоках непросто, именно поэтому мы взаимодействуем с нашими потребителями, чтобы предвосхищать их желания. Наша миссия неизменна: помогать мамам и папам растить счастливых детей», — прокомментировала участие в премии Елена Масько, руководитель отдела по внешним коммуникациям АО «ПРОГРЕСС» (бренд «ФрутоНяня»).

«Пятерочка» не впервые становится лауреатом премии «Выбор потребителей», и для нас это еще одно важное подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Мы гордимся успехами нашей линейки полезных продуктов, которая делает здоровое питание доступным для широкого круга потребителей. Эти результаты вдохновляют нас продолжать развивать и расширять ассортимент, предлагая нашим клиентам качественные и доступные товары для здорового образа жизни», — поделился директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Андрей Егоров.

«Современный фитнес — это не только тренировки, но и цифровой комфорт, — отметил Артур Морозов, директор по цифровым продуктам XFIT. — Поэтому одним из приоритетных направлений нашей работы является развитие мобильного приложения. Когда услуги доступны онлайн, людям проще начать и оставаться в тренировочном процессе, не теряя мотивацию и время».

«Создание востребованных сервисов начинается с понимания потребностей пассажиров. Бизнес-залы на вокзалах яркое тому подтверждение — когда услуга продумана до мелочей и комфорт пассажира является приоритетом, время ожидания поездки становится приятной частью путешествия», — добавила Арнелла Абдуллаева, начальник службы маркетинга и развития клиентских услуг Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД».

Премия «Выбор потребителей» традиционно подчеркивает: стремление к качеству — это не разовая акция, а стратегическая линия, которой следуют ведущие компании. Лауреаты 2025 года показали, что именно устойчивые ценности, уважение к клиенту и постоянное совершенствование становятся основой доверия и репутации.