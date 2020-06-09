«В СИЗО убийцу!» Губерниев жестко отреагировал на освобождение Ефремова под подписку о невыезде

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что актер Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде после смертельного ДТП. Его отпустили до того, как скончался пострадавший водитель Сергей Захаров.

«Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу! Артисты, вам не стыдно?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.