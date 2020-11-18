В Сети появилась информация, что жена Дзюбы хочет развестись с футболистом

Друзья супруги нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, Кристины, сообщили о желании девушки развестись с 32-летним футболистом, сообщает портал PopCake.

По информации источника, причина — появление в интернете видео интимного содержания с участием форварда сине-бело-голубых.

«Конечно она обиделась на него, как можно такое пропустить мимо ушей... Но больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой. Он постоянно насмехается над Кристиной, ей это уже надоело», — приводит источник слова одной из подруг жены Дзюбы.

Отмечается, что сама Кристина не комментирует подобные слухи.

Видео интимного характера с участием Дзюбы появилось в Сети 7 ноября. На следующий день главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о выводе форварда из состава национальной команды на ноябрьские матчи против Молдавии, Турции и Сербии. Также, главный тренер «Зенита» Сергей Семак лишил Дзюбу капитанской повязки на матч чемпионата России против «Краснодара» (3:1).